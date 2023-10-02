Галкин раскритиковал организаторов своих отмененных в Казахстане выступлений

Максим Галкин уточнил, что в один день в концертных залах Астаны и Алматы ломается в одном механика сцены, а во втором водопровод.

Далее организаторы сообщили о двухнедельном ремонте и тот, и другой. По этим причинам концерты комика отменились.

Галкин отшутился, может ли он помочь с ремонтами, чтобы успеть до выступлений.

Также юмориста возмущает тот вопрос, что даты переноса его концертов в Казахстане озвучены не были.