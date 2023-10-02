Наследник Швыдкого Александр попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой

43-летнего Александра Швыдкого доставили в больницу сегодня, 2 октября, утром.

У наследника бывшего министа культуры Михаила Швыдкого диагностированы множественные переломы, сложнейший ушиб мозга, открытая черепно-мозговая травма. Медики борются за жизнь мужчины.

Следователи считают, что несчастного избили.

Интересно, что, когда Швыдкого-младшего доставили в больницу, он был в сознании и утверждал, что упал с лестницы, когда поднимался в гости.