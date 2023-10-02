43-летняя Боня сообщила, что заморозит яйцеклетки, так как это ее последний шанс, чтобы родить сына

Заморозить яйцеклетки Виктория Боня решила, проходя обследование в одной из клиник Москвы.
Ведущая ТВ объяснила собственное намерение тем, что она хочет зачать второго ребенка, в чем ей поможет ЗОЖ, которого она придерживается.
Блогер уточнила, что во время визита в Москву решила не терять времени.
Знаменитость призналась, что хочет, чтобы на этот раз у нее родился сын, так как дочь Анджелина у нее уже есть.
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