43-летняя Боня сообщила, что заморозит яйцеклетки, так как это ее последний шанс, чтобы родить сына

Заморозить яйцеклетки Виктория Боня решила, проходя обследование в одной из клиник Москвы.

Ведущая ТВ объяснила собственное намерение тем, что она хочет зачать второго ребенка, в чем ей поможет ЗОЖ, которого она придерживается.

Блогер уточнила, что во время визита в Москву решила не терять времени.

Знаменитость призналась, что хочет, чтобы на этот раз у нее родился сын, так как дочь Анджелина у нее уже есть.