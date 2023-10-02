Жительница РФ стала Супермоделью Вселенной в 2023 году

Ирине Кирсановой 36 лет и она является матерью троих детей. Кирсанова - организатор национального этапа "Миссис Вселенная" в РФ.

Финал "Супермодель Вселенной - 2023" проходил в период с 24 по 30 сентября в Малайзии (Куала-Лумпура).

В конкурсе красоты принимали участие представительницы таких стран, как Нидерланды, Молдавия, Филиппины, Франция, Сирия, Нигерия и других.

Российская конкурсантка отметила, что ей было комфортно на состязании, невзирая на ситуацию в мире.

Известно, что "Супермодель Вселенной" проходит с 2016 года. Главная цель мероприятия - представить модельному бизнесу свежие лица.