Джейк Абрахам, известный по картине «‎Карты, деньги, два ствола», скончался в возрасте 56 лет

О своем смертельном недуге Джейк Абрахам впервые сообщил только в июле текущего года.

К несчастью, опухоль была обнаружена у актера на поздней стадии.

Сам артист призывал тогда фанатов не пропускать регулярные медобследования, а при недомогании тут же обращаться к врачам.

Кроме "Карты, деньги, два стола", на счету знаменитости работы в таких проектах, как "Чисто английское убийство", "Телохранитель", "Костолом", "Красный карлик", "Надзиратель" и иных.