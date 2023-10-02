Эксперты рассказали, в чем отличие яиц в белой скорлупе и коричневой

Выбирая яйца в магазине, мы зачастую сталкиваемся с выбором между яиц в белой скорлупе и коричневой. Кроме внешнего отличия в цвете скорлупы и цены (коричневые обычно дороже), есть заблуждение, будто у яиц имеется еще и разница в питательных свойствах. Так ли это?

Как выяснили эксперты Рамблера, на самом деле цвет никакого отношения к качеству либо питательной ценности продукта не имеет. Коричневая скорлупа обычно бывает у тех яиц, которые обусловлены наличием у них порфиринов органических соединений, которые добавляются в процессе образования яйца.

А белые яйца формируются без данного пигмента. Что касается содержание и качества яиц, то они остаются одинаковыми - независимо от цвета скорлупы.

Реальное различие между белыми и коричневыми яйцами вызвано разницей в генетике кур, которые их несут. В частности, куры с белыми перьями и белыми ушами обычно откладывают белые яйца. А куры с коричневым оперением откладывают такие же яйца.

А вот питание и условия содержания кур влияют на питательные свойства яиц. Скажем, если у кур есть доступ к солнцу, они способны производить яйца с большим содержанием витамина D.

В свою очередь, питание, богатое омегой-3 или витамином D, способно увеличить содержание таких компонентов в яйцах.