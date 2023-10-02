Крид пропустил в «Голос. Уже не дети» дочь Трофимова Елизавету, отправив домой Загребину

Ни зрители, ни коллеги исполнителя Егора Крида не поняли причину того, зачем он устроил схватку двух самых сильных участниц своей команды - Елизаветы Трофимовой и Аделии Загребиной.

Когда музыканты стали возмущаться затеей Крида, тот объяснил, что такое состязание организовать было "максимально честно", так как должны остаться самые сильные.

После того как Загребина проиграла Трофимовой, она не смогла сдержать слез. Тогда Крид пообещал девочке поддержку в творческих начинаниях.

Ранее сообщалось, что мальчик-инвалид Даниил Плужников, одержавший победу в одном из сезонов "Голос. Дети", не прошел даже слепые прослушивания в "Голос. Уже не дети".