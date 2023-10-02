Крид выиграл суд над Телеграм-каналом Mash, взыскав с его представителей 350 000 рублей в свою пользу

В пресс-службе савеловского суда российской столицы сообщили, что иск Егора Крида против "Mash" удовлетворен только частично.

Известно, что информацию Телеграм-канала о неуплате налогов Егором Кридом судебная инстанция признала несоответствующей действительности, а также постановила опровергнуть ложь в 10-дневный срок после вступления решения в законную силу.

Государственную пошлину за разбирательство в размере 900 российских рублей обязан уплатить Крид.

Певец требовал взыскания с представителей ресурса 1 000 000 рублей, а получит 350 000.