Биолог Москаев объяснил, как избавиться от тараканов в доме

Биолог Антон Москаев рассказал, как можно уничтожить тараканов в квартире, сообщает Life.ru.

По словам эксперта, насекомые чаще всего выбирают места, где они могут удовлетворить свои биологические потребности. Соответственно, надо ограничить их доступ к воде, а также убрать с пола ковры и тряпки.

Москаев рекомендовал, кроме того, своевременно убирать со стола крошки, утилизировать. При наличии щелей в стенах заделать таковые.

Дезинфекция будет работать только тогда, когда все помещения с тараканами обрабатываются в один день либо в течение нескольких дней.

Биолог рекомендовал приобретать средства от тараканов напрямую у производителей, чтобы не нарваться на подделку.