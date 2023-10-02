Компания PepsiCo рассказала о своем парке полуприцепов Tesla

15:56 2023-10-02
Компания PepsiCo рассказала о своем парке полуприцепов Tesla

У завода PepsiCo в Сакраменто есть собственный парк из 21 полуприцепа Tesla . В компании рассказали, насколько эффективно их использование.

Директор по трансформации и стратегии Pepsi Аманда ДеВо утверждает, что наиболее выгодно использовать грузовики примерно по 12 часов в день на маршрутах, длина которых в основном составляет менее 100 миль.

Но полуприцепы работают и на маршрутах длиной от 250 до 450 миль. С помощью зарядных устройств Tesla Megacharger на маршрутах грузовики могут зарядиться с 5% до 95% всего за 20–30 минут. 

По данным Министерства энергетики США, среднетоннажные и тяжелые грузовики составляют лишь 4% транспортных средств в стране. Но они потребляют 25% общего количества топлива на шоссе и создают почти 30% выбросов углекислого газа на дорогах. 

Более строгие стандарты выбросов смога для грузовиков вступят в силу в 2027 году, что может заставить компании обратиться к электрическим версиям, например, полуприцепам Tesla.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
16:18

Наталья Гончарова

Депардье объяснил, что обвинения его в домогательствах ложь, так как он никогда даже не оскорблял женщину

Депардье объяснил, что обвинения его в домогательствах ложь, так как он никогда даже не оскорблял женщину

Звезда мирового кинематографа Жерар Депардье опубликовал открытое обращение, где утверждает, что никогда не являлся "насильником или хищником".
Светлана Репина
16:14

Светлана Репина

Rolls-Royce может стать разработчиком ядерных реакторов

Rolls-Royce может стать разработчиком ядерных реакторов

Rolls-Royce и пять других фирм прошли первый этап британского конкурса по отбору разработчиков малых модульных ядерных реакторов.
Светлана Репина
16:11

Светлана Репина

Президент Сербии Вучич отрицает наращивание войск возле Косово и заявляет о «кампании лжи»

Президент Сербии Вучич отрицает наращивание войск возле Косово и заявляет о «кампании лжи»

Президент Сербии Александра Вучич опроверг сообщения США и других стран о наращивании военной мощи вдоль границы с Косово.
Светлана Репина
16:07

Светлана Репина

Конкурент Tesla Li Auto бьет рекорд продаж шестой месяц

Конкурент Tesla Li Auto бьет рекорд продаж шестой месяц

Li Auto, одна из ведущих китайских марок электромобилей, побила рекорд ежемесячных продаж в шестой раз подряд в этом году, благодаря устойчивому спросу на крупнейшем в мире рынке электромобилей в Китае.
Наталья Гончарова
16:06

Наталья Гончарова

Панин не стал скрывать, что на территории РФ просто зарабатывал деньги

Панин не стал скрывать, что на территории РФ просто зарабатывал деньги

Актер Алексей Панин сообщил, что в России пребывал только исключительно для зарабатывания средств к существованию.
Светлана Репина
16:05

Светлана Репина

Тайвань расследует вмешательство в программу создания подводных лодок

Тайвань расследует вмешательство в программу создания подводных лодок

Прокуроры Тайваня заявили в понедельник, что расследуют обвинения в том, что люди пытались вмешаться в программу создания подводных лодок на острове.
Светлана Репина
16:00

Светлана Репина

После теракта в Анкаре Турция нанесла ответный удар в Ираке и в Стамбуле

После теракта в Анкаре Турция нанесла ответный удар в Ираке и в Стамбуле

Власти Турции сообщили, что страна нанесла воздушные удары по объектам боевиков на севере Ирака и задержала подозреваемых в Стамбуле ночью.