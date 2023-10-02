Компания PepsiCo рассказала о своем парке полуприцепов Tesla

Директор по трансформации и стратегии Pepsi Аманда ДеВо утверждает, что наиболее выгодно использовать грузовики примерно по 12 часов в день на маршрутах, длина которых в основном составляет менее 100 миль.

Но полуприцепы работают и на маршрутах длиной от 250 до 450 миль. С помощью зарядных устройств Tesla Megacharger на маршрутах грузовики могут зарядиться с 5% до 95% всего за 20–30 минут.

По данным Министерства энергетики США, среднетоннажные и тяжелые грузовики составляют лишь 4% транспортных средств в стране. Но они потребляют 25% общего количества топлива на шоссе и создают почти 30% выбросов углекислого газа на дорогах.

Более строгие стандарты выбросов смога для грузовиков вступят в силу в 2027 году, что может заставить компании обратиться к электрическим версиям, например, полуприцепам Tesla.