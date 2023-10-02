Тайвань расследует вмешательство в программу создания подводных лодок

По их данным, подробности о подлодке были раскрыты, что является серьезным нарушением безопасности.

Тайвань представил свою первую подводную лодку отечественной разработки, что является важным шагом в проекте, направленном на усиление защиты острова и сдерживания от китайского военно-морского флота, хотя она не поступит на вооружение в течение двух лет.

Хуан Шу-куан, возглавляющий программу, на прошлой неделе сообщил местным СМИ, что законодатели, имена которых он не назвал, затруднили программу закупки критически важного оборудования.

Он также утверждает, что подрядчик, которому не удалось получить тендерное предложение, направил информацию в Китай.

Тайвань, который Китай рассматривает как свою собственную территорию, сделал местную программу подводных лодок ключевой частью амбициозного проекта по модернизации своих вооруженных сил, в то время как Пекин почти ежедневно проводит военные учения для утверждения своих претензий на суверенитет.

