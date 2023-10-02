Панин не стал скрывать, что на территории РФ просто зарабатывал деньги

46-летний Алексей Панин не стал скрывать, что очень достойно зарабатывал на кинопроектах в РФ и мог многое себе позволить.

Сейчас актер, по его признанию, проживает в ничем не примечательной квартире. Панин продал свою московскую жилплощадь и приобрел жилье в Испании.

В своих соцсетях артист выложил старое фото с Алексеем Булдаковым, которого не стало в 2019 году.

В подписи к фото звезда экрана признался, что они со старшим коллегой находились на съемках очередной "халтуры", где "тупо зарабатывали бабло".