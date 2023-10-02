Конкурент Tesla Li Auto бьет рекорд продаж шестой месяц

В сентябре Li Auto поставила 36 060 автомобилей, что на 3,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 212,7% больше, чем в прошлом году.

В третьем квартале производитель отгрузил 105 108 автомобилей, что на 296,3% больше, чем за тот же период прошлого года. С января по сентябрь компания передала клиентам 244 225 автомобилей.

По словам Сян Ли, председателя и генерального директора Li Auto, ежемесячные поставки каждой модели серии Li L от Li Auto превысили 10 000 автомобилей второй месяц подряд.

В сентябре компания Li Auto получила обновление программного обеспечения по беспроводной сети, поскольку компания завершила строительство более 100 станций наддува вдоль автомагистралей по всей стране.