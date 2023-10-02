Президент Сербии Вучич отрицает наращивание войск возле Косово и заявляет о «кампании лжи»

Он пожаловался на «кампанию лжи» против его страны после перестрелки, произошедшей неделей ранее, в результате которой погибли четыре человека.

Столкновение было одним из самых жестоких с тех пор, как Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, и побудило НАТО объявить, что оно усилит миротворческие силы, дислоцированные в стране.

США и Евросоюз выразили обеспокоенность по поводу того, что, по их словам, было увеличением военного присутствия на границе Сербии с ее бывшей провинцией, и призвали Белград сократить присутствие там своих войск.

Правительство Косово заявило в субботу, что отслеживает передвижения сербских военных с трех разных направлений. Там призвали Сербию немедленно отвести свои войска и демилитаризовать приграничную зону.

Вучич заяви: «На самом деле их беспокоит, что у Сербии есть то, что они называют современным оружием».