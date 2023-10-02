Rolls-Royce может стать разработчиком ядерных реакторов

Великобритания стремится увеличить мощность своей атомной энергетики до 24 гигаватт к 2050 году в рамках усилий по достижению климатических целей и повышению энергетической безопасности.

Это составляет около четверти прогнозируемого спроса на электроэнергию по сравнению с примерно 14% сегодня.

Для следующего этапа конкурса отобраны компании EDF, GE-Hitachi Nuclear Energy International, Holtec Britain, NuScale Power и Westinghouse Electric Company UK.

Rolls-Royce, основным бизнесом которой является производство двигателей для больших пассажирских самолетов, является единственной компанией, чья технология SMR находится на рассмотрении европейских регулирующих органов.