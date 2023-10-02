Депардье объяснил, что обвинения его в домогательствах ложь, так как он никогда даже не оскорблял женщину

Письмо Жерара Депардье размещено в издании Le Figaro, в рамках которого актер ответил на обвинения Шарлотты Арну, подавшей на него в суд.

Артист утверждает без озвучивания имен, что женщина сама пришла к нему в дом.

Депардье заверил, что ни о каком принуждении, насилии и даже протесте речи не шло.

Звезда мирового экрана признался, что ему очень обидно читать ту "грязь", которой его поливают последние месяцы.

По словам знаменитости, даже оскорбить женщину - это все равно, что ударить ногой свою мать, когда та вынашивает ребенка.