Депардье объяснил, что обвинения его в домогательствах ложь, так как он никогда даже не оскорблял женщину

Письмо Жерара Депардье размещено в издании Le Figaro, в рамках которого актер ответил на обвинения Шарлотты Арну, подавшей на него в суд.
Артист утверждает без озвучивания имен, что женщина сама пришла к нему в дом.
Депардье заверил, что ни о каком принуждении, насилии и даже протесте речи не шло.
Звезда мирового экрана признался, что ему очень обидно читать ту "грязь", которой его поливают последние месяцы.
По словам знаменитости, даже оскорбить женщину - это все равно, что ударить ногой свою мать, когда та вынашивает ребенка.
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