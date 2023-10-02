США надеются достичь важнейшего соглашения по минеральным ресурсам с Евросоюзом

16:35 2023-10-02
США надеются достичь важнейшего соглашения по минеральным ресурсам с Евросоюзом

США рассчитывают заключить с Евросоюзом соглашение, которое позволит важнейшим минералам, добываемым или перерабатываемым в Европе, претендовать на налоговые льготы в США для экологически чистых транспортных средств.

Трансатлантические партнеры ведут переговоры о том, могут ли и каким образом важнейшие минералы ЕС, такие как литий и никель, претендовать на зеленые субсидии в соответствии с Законом США о снижении инфляции.

Заместитель министра экономического роста, энергетики и окружающей среды Госдепартамента Хосе Фернандес заявил, что привязывать соглашение по важнейшим минералам к результатам отдельных трансатлантических переговоров по разрешению двустороннего спора по поводу импортных пошлин США на сталь ЕС не планируется.

Он сказал, что обе стороны стремятся работать над созданием гарантий для искусственного интеллекта, который, по их мнению, должен поддерживать демократические ценности, права человека и свободы личности.

В марте США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых с Японией. Теперь и ЕС, и Великобритания стремятся к тому же.

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