Дружинина оттолкнула Макееву на премьере новых Гардемарин, когда та хотела обнять режиссера

87-летняя Светлана Дружинина пришла на премьерный показ своего фильма "Гардемарины 1787. Мир" в компании мужа, кинооператора Анатолия Мукасея.
Режиссер работает с супругом в паре. На премьере проекта в российской столице были все, кто в нем участвовал.
Поприветствовать Дружинину на красной дорожке подошла актриса Анастасия Макеева, явно желая обнять главу съемочного процесса.
Дружинина объятий не допустила, тихонько отодвинув артистку и продолжив позировать фотографам.
Макеева с восторгом отзывалась о Светлане Сергеевне как о профессионале своего дела, радуясь тому, что многому научилась, сотрудничая с ней.
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