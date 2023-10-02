Дружинина оттолкнула Макееву на премьере новых Гардемарин, когда та хотела обнять режиссера

87-летняя Светлана Дружинина пришла на премьерный показ своего фильма "Гардемарины 1787. Мир" в компании мужа, кинооператора Анатолия Мукасея.

Режиссер работает с супругом в паре. На премьере проекта в российской столице были все, кто в нем участвовал.

Поприветствовать Дружинину на красной дорожке подошла актриса Анастасия Макеева, явно желая обнять главу съемочного процесса.

Дружинина объятий не допустила, тихонько отодвинув артистку и продолжив позировать фотографам.

Макеева с восторгом отзывалась о Светлане Сергеевне как о профессионале своего дела, радуясь тому, что многому научилась, сотрудничая с ней.