Китай ждет от США новых шагов, способствующих диалогу

16:39 2023-10-02
Китай ждет от США новых шагов, способствующих диалогу

МИД Китая заявил, что страна надеется на новые шаги Соединенных Штатов, которые будут способствовать диалогу.

Заявление было опубликовано через несколько дней после того, как Вашингтон разозлил Пекин обвинениями в манипулировании информацией.

В последние месяцы общение между официальными лицами обеих сторон активизировалось, что привело к некоторому улучшению отношений, натянутых в течение многих лет по таким вопросам, как Тайвань, происхождение COVID-19 и обвинения в китайском шпионаже.

Администрация Байдена ввела ограничения на экспорт чипов в Китай, заявив, что они стремятся лишить Пекин доступа к передовым технологиям, которые могут способствовать военному прогрессу или нарушениям прав человека. Китай ответил обвинениями в экономическом принуждении.

Несмотря на периодические вспышки, растут ожидания, что недавние раунды переговоров на высоком уровне могут помочь подготовить почву для встречи президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина позднее в этом году.

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