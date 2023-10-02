Китай ждет от США новых шагов, способствующих диалогу

Заявление было опубликовано через несколько дней после того, как Вашингтон разозлил Пекин обвинениями в манипулировании информацией.

В последние месяцы общение между официальными лицами обеих сторон активизировалось, что привело к некоторому улучшению отношений, натянутых в течение многих лет по таким вопросам, как Тайвань, происхождение COVID-19 и обвинения в китайском шпионаже.

Администрация Байдена ввела ограничения на экспорт чипов в Китай, заявив, что они стремятся лишить Пекин доступа к передовым технологиям, которые могут способствовать военному прогрессу или нарушениям прав человека. Китай ответил обвинениями в экономическом принуждении.

Несмотря на периодические вспышки, растут ожидания, что недавние раунды переговоров на высоком уровне могут помочь подготовить почву для встречи президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина позднее в этом году.