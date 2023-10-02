Италия обдумывает схему стимулирования, чтобы сократить ценовое преимущество Китая в электромобилях

Для страны это может стать способом защитить свою промышленность от китайского импорта. Аналогичная схема была принята в прошлом месяце во Франции.

Правила конкуренции Европейского Союза не позволяют странам отдавать предпочтение местным производителям. Однако критерии, разработанные во Франции, скорее всего, лишат китайские автомобили права на получение бонусов, поскольку промышленность азиатской страны в основном работает на угольной электроэнергетике, а транспортные средства доставляются по всему миру морским транспортом.

Париж заявил, что принятые им критерии соответствуют правилам ВТО, поскольку допускаются исключения по соображениям здоровья и окружающей среды.

Министр промышленности Адольфо Урсо в прошлом месяце заявил, что итальянцы использовали 80% стимулов для покупки автомобилей, произведенных за границей.