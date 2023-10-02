Французы согласны запретить людям летать самолетами больше 4 раз в жизни

Опрос исследовательской компании Consumer Science and Analytics Institute (CSA) показал, что 41% граждан поддержат такое ограничение. Это число выросло до 59% среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

В ходе опроса были опрошены 1010 жителей Франции старше 18 лет. Было обнаружено, что поддержка ограничений на авиаперелеты гораздо выше среди более молодых возрастных групп.

Хотя большинство выступило против максимального срока службы в четыре полета, 64% респондентов заявили, что готовы ограничить свои авиаперелеты в ближайшей или среднесрочной перспективе для борьбы с изменением климата.

Климатические активисты по всему миру настаивают на широкомасштабных ограничениях, направленных на сокращение выбросов углекислого газа, от ограничения поездок на автомобиле до запрета пластиковых трубочек.