Ученые Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили микропластик в пещере, где 30 лет не было людей

Герметичная пещера использовалось как способ определения того, насколько далеко микропластик проник в окружающую среду, а точнее в систему подземных вод.

Местом, выбранным исследователями, является Клифф-Кейв, расположенный в Миссури, и, хотя он был закрыт для публики с 1993 года, он расположен недалеко от жилого района.

Таким образом, пещера не полностью изолирована от цивилизации, но служит хорошим примером того, как населенные пункты влияют на близлежащие экосистемы.

Исследователи обнаружили, что самые высокие концентрации микропластика накапливались в устье пещеры, а затем выталкивались дальше затопленной водой. Более того, они определили, что концентрация микропластика в отложениях пещеры в 100 раз выше, чем в воде.