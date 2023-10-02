США расширяют расследование о неисправностях двигателей 708 000 внедорожников и грузовиков Ford

16:53 2023-10-02
США расширяют расследование о неисправностях двигателей 708 000 внедорожников и грузовиков Ford

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что расширяет расследование в отношении 708 000 внедорожников и грузовиков Ford Motor по поводу катастрофических отказов двигателей, связанных с неисправным клапаном.

Агентство заявляет, что при нормальных условиях вождения автомобили без предупреждения могут столкнуться с потерей мощности из-за катастрофического отказа двигателя, связанного с потенциально неисправным клапаном в двигателях EcoBoost объемом 2,7 л и 3,0 л.

Расследование охватывает автомобили Ford Bronco, Edge, Explorer, F-150, Lincoln Aviator и Nautilus 2021 и 2022 модельного года.

В июле 2022 года NHTSA начало предварительную оценку 25 000 автомобилей после того, как в мае открыло рассмотрение петиции о дефектах по запросу некоторых владельцев.

Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что располагает сообщениями о 328 жалобах клиентов и 487 гарантийных претензиях, касающихся расследуемых транспортных средств.

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