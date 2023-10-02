Подробности состояния сына Швыдкого стали известны

Известно, что Александр Швыдкой находится в реанимации.

Медики состояние 43-летнего сына специального представителя главы РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого оценивают как тяжелое.

Единственное, чем могут порадовать врачи, это тем, что пациент дышит самостоятельно.

Швыдкому-младшему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Когда он был в сознании, то сообщал, что упал с лестницы, но представители СК уверены, что это избиение.