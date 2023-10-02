Дакота подожгла на себе одежду, выложив соответствующее видео в Сеть

Дакоте в кадре поджигают топ. Было видно, что самой знаменитости страшно.

После девушка выложила в Сеть еще один ролик, фоном которого выступает композиция Анны Герман "Гори, гори моя звезда", что было символично после того, как на Рите горела одежда.

Стоит отметить, что певица является любительницей поражать общественность. Чего стоит ее свадьба с Федором Белогаем: в ЗАГС влюбленные явились в спортивных костюмах.