Друзья Светличной обвиняют родных актрисы, что они удерживают ее в психбольнице насильно

17:49 2023-10-02
Друзья Светличной обвиняют родных актрисы, что они удерживают ее в психбольнице насильно

Друзья и коллеги Светланы Светличной встревожены тем фактом, что актриса долгое время находится в клинике для душевнобольных.

Друзья Светланы Светличной считают, что в психбольницу ее положили насильно.

Знакомые знаменитости обвинили родственников в этом в эфире НТВ, жалуясь, что им запрещают навещать ее.

Руководитель же Гильдии актеров Валерия Гущина убеждена, что у близких актрисы не было другого выхода, ведь звезду экрана поразила деменция.

Ранее сообщалось, что у Светличной были неконтролируемые приступы агрессии, когда она бросалась на медсестру в клинике.

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