Друзья Светличной обвиняют родных актрисы, что они удерживают ее в психбольнице насильно

Друзья Светланы Светличной считают, что в психбольницу ее положили насильно.

Знакомые знаменитости обвинили родственников в этом в эфире НТВ, жалуясь, что им запрещают навещать ее.

Руководитель же Гильдии актеров Валерия Гущина убеждена, что у близких актрисы не было другого выхода, ведь звезду экрана поразила деменция.

Ранее сообщалось, что у Светличной были неконтролируемые приступы агрессии, когда она бросалась на медсестру в клинике.