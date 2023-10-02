Друзья Светличной обвиняют родных актрисы, что они удерживают ее в психбольнице насильно

Друзья Светланы Светличной считают, что в психбольницу ее положили насильно.
Знакомые знаменитости обвинили родственников в этом в эфире НТВ, жалуясь, что им запрещают навещать ее.
Руководитель же Гильдии актеров Валерия Гущина убеждена, что у близких актрисы не было другого выхода, ведь звезду экрана поразила деменция.
Ранее сообщалось, что у Светличной были неконтролируемые приступы агрессии, когда она бросалась на медсестру в клинике.
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