В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей

17:51 2023-10-02
В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей

Дело о хищении более чем 156 миллиардов рублей у Внешпромбанка, в котором заочно обвиняется его фактический собственник Георгий Беджамов, направлено в Хамовнический суд Москвы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО "Внешпромбанк" Георгия Беджамова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица.

По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого", - говорится в релизе.

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