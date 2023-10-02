В Турции рассказали, сколько туристов планируют принять в этом году

Он принял участие в презентации турецкого павильона в рамках крупнейшей международной садоводческой выставки Green Expo в Катаре.

"Ожидается, что в этом году Турцию посетят более 56 миллионов туристов, и более трех миллионов из них – жители арабских стран", – отметил Болат.

Он напомнил, что в настоящее время Турция занимает четвертое место в мире по числу принимаемых путешественников, но стремится попасть в тройку лидеров, в том числе по турпотоку из арабских стран, предпринимая усилия для противодействия проявлениям расизма в турецком обществе.