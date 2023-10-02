Активисты требуют отменить выступление Rammstein в Ростове-на-Дону из-за поддержки Украины

Издание "Абзац" сообщает, что организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель"" написала обращение в прокуратуру Ростовской области и ДК "Ростсельмаш", требуя отмены выступления оркестра CAGMO "Симфония Rammstein".

Намечено мероприятие на 5 октября текущего года в Ростове-на-Дону.

Активисты убеждены, что сейчас не время исполнять хиты группы Rammstein, выступающей за Украину в ситуации со спецоперацией.

Возмущены представители общественной организации и тестом песен музыкального коллектива, где есть призывы к насилию и абортам.