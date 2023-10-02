Цукенберг разместил свой снимок в соцсети, где на его лице видны следы драки

Марк Цукенберг подписал свой снимок с избитым лицом: "Спарринг пошел немного не по плану. Возможно, надо будет обновить мою аватарку".

На снимке главы Meta видны гематомы под глазами и царапина на переносице.

С кем дрался бизнесмен, история умалчивает.

Известно, что Цукерберг занимается единоборствами. Летом текущего года руководитель Twitter Илон Маск вызывал Цукерберга на "честный бой", но он так и не состоялся.