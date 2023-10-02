Биржевые цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться

Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день снизилась на 5,79%, до 58 478 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 за понедельник подешевела на 2,21%, до 56 650 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 3,47%, до 58 546 рублей за тонну.

Цены на основные виды топлива с 22 сентября начали резко падать. Тогда стоимость бензина на бирже упала на 10-11%, дизеля - на 15%. Падение ускорялось после введения запрета экспорта топлива из России, позже цены скорректировались.

Стоимость авиакеросина по итогам торгов понедельника выросла на 0,47%, до 77 424 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,67%, до 26 456 рублей за тонну, мазут - на 0,25%, до 38 028 рублей за тонну.