Японцам русская речь напоминает мяуканье кошки

18:24 2023-10-02
Японцам русская речь напоминает мяуканье кошки

Жители Страны Восходящего Солнца считают русских девушек красивыми и независимыми, а Россию - богатой ресурсами.

Автор канала "Япония глазами одного гайджина" на платформе Дзен рассказала, как японцы воспринимают русских и русскую речь. 

Как выяснилось, русская речь японцам кажется милой, напоминает "мяукание кошки". Слова, которые заканчиваются на "я", для японцев звучат одинаково. Они также путают слова "дедушка" и "девушка" - для них это практически одно и то же. 

Японцы признают, что ранее по ТВ о русских в их стране ничего хорошего не говорилось. Дескать, мужчины в России злые, грубые, все одинаково одеты, владеют оружием и вообще все - военные. На российских улицах, по их мнению, опасность подстерегала на каждом шагу.

Но сейчас все стало спокойно. Они считают, что современная Россия - сильная и богатая ресурсами страна. А еще в России много очень красивых девушек, много моделей! Они не скрывают эмоций, ведут себя свободно и очень независимые. И в качестве примера приводят Ирину Загитову. 

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