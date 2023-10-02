SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки

18:28 2023-10-02
SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки

Компания SpaceX Илона Маска начнет сотрудничество с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать ее услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки.

"Мы видели, как Starlink заключал подобные сделки в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, а теперь и Африка получит возможность доступа к услугам высокоскоростного интернета... В этом месяце планируется начать продажи через наши сайты и агентов в Нигерии, а затем в Кении", - приводит слова эль-Габри агентство Блумберг.

Компания, которая специализируется на интернет-коммерции, будет распространять продукцию Starlink, в том числе спутниковое оборудование, в 11 африканских странах, в которых работает Jumia.

Первой африканской страной, получившей доступ к сервисам компании Starlink, в начале этого года стала Нигерия. Летом интернет-провайдер сообщил о начале работы на территории Кении.

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