SpaceX будет предоставлять спутниковую связь в 11 странах Африки

"Мы видели, как Starlink заключал подобные сделки в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, а теперь и Африка получит возможность доступа к услугам высокоскоростного интернета... В этом месяце планируется начать продажи через наши сайты и агентов в Нигерии, а затем в Кении", - приводит слова эль-Габри агентство Блумберг.

Компания, которая специализируется на интернет-коммерции, будет распространять продукцию Starlink, в том числе спутниковое оборудование, в 11 африканских странах, в которых работает Jumia.

Первой африканской страной, получившей доступ к сервисам компании Starlink, в начале этого года стала Нигерия. Летом интернет-провайдер сообщил о начале работы на территории Кении.