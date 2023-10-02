Бывшая солистка группы SEREBRO крестила своего сына

18:35 2023-10-02
Бывшая солистка группы SEREBRO крестила своего сына

Церемония состоялась в Москве в Храме Христа Спасителя. Крестной первенца Ольги Серябкиной стала Кети Топурия.

Певица Ольга Серябкина поделилась с поклонниками радостной новостью: она крестила своего сына Луку.

Серябкина выложила фото с церковного обряда. В кадр попала также певица Кети Топурия. По мнению фанатов, она стала крестной матерью ребенка. Церемония состоялась в Храме Христа Спасителя.

Светлый день нашего Луки, — поделилась звезда.

В 2020-м году Серябкина вышла замуж за предпринимателя Георгия Начкебия. В 2021-м году у пары родился сын.

Серябкина получила известность, когда попала в группу SEREBRO. Артистка примкнула к коллективу в 2006-м году.

Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», заняв там третье место. В 2009-м коллектив выпустил первый студийный альбом «ОпиумRoz».

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