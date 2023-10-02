Вуди Ален сообщил, что заканчивает кинокарьеру

18:38 2023-10-02
Вуди Ален сообщил, что заканчивает кинокарьеру

Режиссер Вуди Ален заявил, что заканчивает карьеру в кино из-за того, что постоянно не хватает средств на финансирование его проектов.

Вуди Ален отметил, что никогда не являлся частью Голливуда, так как всегда находил средства на свои проекты в самостоятельном порядке.

87-летний глава съемочного процесса заявил об окончании своей карьеры, будучи гостем 12-ого канала ТВ Израиля, где рассказывал о собственной юбилейной картине "Великая ирония" (50-ая по счету), которая снята на французском.

Ален выразил надежду, что этот проект последний в его карьере, так как искать каждый раз деньги на очередной фильм стало для кинодеятеля пыткой.

Известно, что свою "Великую иронию" режиссер думал снимать на английском, но позднее предпочел "оказать уважение" французскому кинематографу, фанатом которого является.

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