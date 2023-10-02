В Париже отменили спектакль покинувшего Россию актера Анатолия Белого

Спектакль российского актера Анатолия Белого отменили в Париже. Как уточняет Лента.ру со ссылкой на КП, артист ранее покинул Россию и сейчас живет в Израиле.

Планировалась, что постановка состоится в театре Ранелаг 4-го октября. Как уточняет издание, вероятная причина отмены спектакля - в плохой продаже билетов на площадку, которая рассчитана на 300 мест.

Анатолий Белый на парижской сцене сыграет уникальный спектакль, покоривший мир,- отмечалось в рекламе постановки.

Сам артист отмену выступления не комментирует. Белый также не ответил на вопросы поклонников, как им вернуть деньги за билеты, которые были куплены на несостоявшееся шоу.