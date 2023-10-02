Топурия стала крестной матерью наследника Серябкиной Луки

Церемония крещения наследника Ольги Серябкиной состоялась в Храме Христа Спасителя.

Экс-вокалистка группы "Серебро" поделилась в своей соцсети снимком, где держит маленького сына, завернутого в полотенце, на руках.

Рядом находится Кети Топурия, которой доверена роль крестной матери мальчика.

Серябкина недавно делилась, что пока матерью во второй раз становится не собирается, а вот Топурия выражает надежду родить третьего ребенка, отмечая, что с появлением наследников стала более домашним человеком.