Российская туристка рассказала, что ее удивило в доме у немцев

19:02 2023-10-02
Российская туристка рассказала, что ее удивило в доме у немцев

Жители Германии под пустую тару отводят целые комнаты и добавляют уксус везде, где можно.

Российская тревел-блогер назвала три вещи в домах жителей ФРГ, которые ей показались странными. Автор рассказала о своих впечатлениях в личном блоге «Лайк тревел путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, в домах немцев часто собирается много пустых бутылок. Дело в том, что в Германии сдают стеклянную тару и взамен получают талоны, использовать которые можно в магазинах и супермаркетах.

У моих друзей в доме даже была отдельная комната, где стояли большие ящики с бутылками из-под воды, — написала девушка.

Россиянка также посетовала на большое количество в немецких домах мусорных ведер и пакетов.

Когда впервые приехала в Германию, мне было трудновато, - призналась она.

Скажем, купила пачку конфет, и сразу проблемы: целлофановую упаковку нужно бросить в одно ведро, картонную коробку - в другую, а бумажную обертку в третью. И так с каждым продуктом.

Она также добавила, что что немцы ни дня не могут прожить без уксуса.

Добавляют его везде, куда можно, — подчеркнула она.

В Германии даже есть чипсы со вкусом уксуса. Поэтому, конечно, его запасы имеются есть в каждом немецком доме, и в огромном объеме. 

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