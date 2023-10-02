Российская туристка рассказала, что ее удивило в доме у немцев

Российская тревел-блогер назвала три вещи в домах жителей ФРГ, которые ей показались странными. Автор рассказала о своих впечатлениях в личном блоге «Лайк тревел путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, в домах немцев часто собирается много пустых бутылок. Дело в том, что в Германии сдают стеклянную тару и взамен получают талоны, использовать которые можно в магазинах и супермаркетах.

У моих друзей в доме даже была отдельная комната, где стояли большие ящики с бутылками из-под воды, — написала девушка.

Россиянка также посетовала на большое количество в немецких домах мусорных ведер и пакетов.

Когда впервые приехала в Германию, мне было трудновато, - призналась она. Скажем, купила пачку конфет, и сразу проблемы: целлофановую упаковку нужно бросить в одно ведро, картонную коробку - в другую, а бумажную обертку в третью. И так с каждым продуктом.

Она также добавила, что что немцы ни дня не могут прожить без уксуса.