Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России

"По итогам 9 месяцев 2023 года самой угоняемой маркой автомобиля в России стал Hyundai, на нее приходится 31% от общего числа хищений… В антирейтинг также вошли Kia (24%) и Mitsubishi (7%). Основное количество угонов традиционно пришлось на Москву – 45%", - говорится в сообщении.

При этом самой "востребованной" у угонщиков моделью авто стала Kia K5 (14% случаев), а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошли седан Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo, сообщается в релизе.