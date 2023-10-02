Нобелевскую премию по медицине получили ученые, которые участвовали в разработке мРНК-вакцины против COVID-19

Комиссия, присуждающая премию, заявила, что новаторские открытия этой пары фундаментально изменили понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой человека.

Традиционно для изготовления вакцин требовалось выращивать вирусы или их фрагменты, а затем очищать их перед следующими шагами. Подход с использованием информационной РНК начинается с фрагмента генетического кода, содержащего инструкции по созданию белков.

Но в ранних экспериментах на животных простая инъекция выращенной в лаборатории мРНК вызывала реакцию, которая обычно ее разрушала.

Карико, профессор Сегедского университета в Венгрии и адъюнкт-профессор Пенсильванского университета, и Вайсман из Пенсильванского университета придумали небольшую модификацию строительных блоков РНК, которая сделала ее достаточно скрытной, чтобы преодолевать иммунную защиту.