В Туве экс-полицейские, поджегшие жертву, получили 32 года колонии на двоих

Как установил суд, в марте 2008 года в Кызыле сотрудники полиции ночью вывезли на пустырь закованного в наручники задержанного. Там начальник отдела полиции стал требовать от него извинений за высказанные им угрозы в его адрес и адрес его семьи. Когда тот отказался извиняться, он сначала избил его, а затем облил бензином и поджег.

Второй полицейский "из чувства сострадания к последнему и желания скорее прекратить мучения горевшего" ударил заживо горевшего несколько раз молотком по голове. В результате задержанный скончался на месте.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 18 и 14 лет, с ограничением свободы и отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. Согласившись с позицией прокурора, суд лишил бывшего начальника отдела полиции специального звания полковника полиции", - сказано в сообщении.