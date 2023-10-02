Утечка видео Tesla Cybertruck после краш-теста вызвала в сети дебаты

Позднее сообщение было удалено, но видео оказалось в архиве на фан-форуме Cybertruck.
Одна интересная вещь, показанная в видео, заключается в том, что оно дополняет теорию о том, что Cybertruck на самом деле построен не с революционной конструкцией «экзоскелета», как утверждает Тесла, а с традиционной цельной рамой.
Также впервые видно заднее сиденье Cybertruck, которое включает в себя восьмиугольные подстаканники и 8-дюймовое заднее стекло, которое является стандартным для большинства моделей Tesla.
Что касается результатов самой аварии, доказательства того, насколько хорошо Cybertruck выдержал испытание, на коротком видео неубедительны.
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