Утечка видео Tesla Cybertruck после краш-теста вызвала в сети дебаты

Позднее сообщение было удалено, но видео оказалось в архиве на фан-форуме Cybertruck.

Одна интересная вещь, показанная в видео, заключается в том, что оно дополняет теорию о том, что Cybertruck на самом деле построен не с революционной конструкцией «экзоскелета», как утверждает Тесла, а с традиционной цельной рамой.

Также впервые видно заднее сиденье Cybertruck, которое включает в себя восьмиугольные подстаканники и 8-дюймовое заднее стекло, которое является стандартным для большинства моделей Tesla.

Что касается результатов самой аварии, доказательства того, насколько хорошо Cybertruck выдержал испытание, на коротком видео неубедительны.