Генеральный директор Microsoft назвал аргумент Google о мобильном поиске «фиктивным»

19:31 2023-10-02
Генеральный директор Microsoft назвал аргумент Google о мобильном поиске «фиктивным»

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла назвал идею о том, что можно легко изменить настройки по умолчанию на компьютерах и смартфонах, «фикцией».

Наделла отверг аргумент Google о том, что на устройствах легко изменить настройки по умолчанию. Он сказал, что Microsoft, сама технологическая компания, пыталась сделать свою поисковую систему Bing по умолчанию на смартфонах Apple, но получила отказ.

Правительство утверждает, что компания Google, стоимость которой превышает 1 триллион долларов и занимает около 90% поискового рынка, незаконно платила 10 миллиардов долларов ежегодно производителям смартфонов, таким как Apple, и операторам беспроводной связи, таким как AT&T и другим, за то, чтобы они были поиск.

«Изменить настройки по умолчанию сегодня проще всего в Windows и сложнее всего на мобильных устройствах», — сказал Наделла.

Поскольку Google, основанная в 1998 году, стала ведущей поисковой системой в отрасли, они стали непримиримыми соперниками. У обоих есть браузеры, поисковые системы, службы электронной почты и множество других совпадений. 

Недавно они стали конкурентами в области искусственного интеллекта: Microsoft вложила значительные средства в OpenAI, а Google, среди других инвестиций, создал чат-бота Bard AI.

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