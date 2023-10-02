В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

Целью проекта было сделать его непривлекательным как место паломничества для людей, прославляющих нацистского диктатора.

Решение о будущем здания в Браунау-ам-Инн, городке на границе Австрии с Германией, было принято в конце 2019 года. Планируется построить полицейский участок, окружное управление полиции и филиал академии безопасности, где полицейские будут изучать права человека

Рабочие уже установили ограждение и начали производить замеры строительных работ. Ожидается, что полиция займет помещение в начале 2026 года.

Проекту капитального ремонта предшествовали многолетние споры по поводу права собственности на дом. Вопрос был решен в 2017 году, когда высший суд Австрии постановил, что правительство имеет право экспроприировать здание после того, как его владелец отказался его продать. Предложение о его сносе было отклонено.

Здание арендовалось Министерством внутренних дел Австрии с 1972 года, чтобы предотвратить его неправомерное использование, и было сдано в субаренду различным благотворительным организациям. Оно стояло пустым после того, как в 2011 году из него переехал центр по уходу за взрослыми с ограниченными возможностями.