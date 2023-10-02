Шольц пообещал, что Германия не позволит кризису беженцев выйти из-под контроля

Канцлер также заявил, что общее иммиграционное законодательство Европейского Союза будет гарантировать регистрацию мигрантов в той стране ЕС, где они впервые въезжают в блок.

По его словам, от 70% до 80% въезжающих в Германию ранее были в другом государстве ЕС, но не были там зарегистрированы.

По данным правительства, более 204 000 человек попросили убежище в Германии в течение августа, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года. Многие местные власти предупредили, что больше не смогут предоставлять жилье.

Поскольку политическое убежище гарантировано конституцией Германии, любое ужесточение ограничений потребует большинства в две трети голосов в парламенте.