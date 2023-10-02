Шольц пообещал, что Германия не позволит кризису беженцев выйти из-под контроля

19:47 2023-10-02
Шольц пообещал, что Германия не позволит кризису беженцев выйти из-под контроля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство позаботится о том, чтобы текущая ситуация с беженцами не вышла из-под контроля, и что мигранты без документов будут быстрее отправляться обратно в свои страны в будущем.

Канцлер также заявил, что общее иммиграционное законодательство Европейского Союза будет гарантировать регистрацию мигрантов в той стране ЕС, где они впервые въезжают в блок. 

По его словам, от 70% до 80% въезжающих в Германию ранее были в другом государстве ЕС, но не были там зарегистрированы.

По данным правительства, более 204 000 человек попросили убежище в Германии в течение августа, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года. Многие местные власти предупредили, что больше не смогут предоставлять жилье.

Поскольку политическое убежище гарантировано конституцией Германии, любое ужесточение ограничений потребует большинства в две трети голосов в парламенте.

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