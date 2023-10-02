Китай стремится усилить инновации в области автономного вождения

К 2025 году в стране планируется разработать стандарты для вспомогательных и автономных функций вождения.

Китай будет поддерживать фирмы в формировании инновационных консорциумов, которые позволят им учиться на сильных сторонах друг друга для достижения технологических прорывов.

Хотя уровень 1 является наименее интеллектуальным или автоматизированным из пяти категорий автономного вождения в Китае, официальные данные показывают, что в первой половине 2023 года чуть более 42% новых легковых автомобилей в стране уже достигли уровня 2.

Транспортные средства этой категории могут выполнять функции вождения, но водитель всегда должен быть готов взять на себя управление при изменении дорожных условий.

По мере того, как Китай продвигается вперед в области автоматизации уровня 3, при котором транспортное средство может двигаться самостоятельно при определенных условиях, лидером становится Apollo Go от Baidu.