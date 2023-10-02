Бузова в клипе к своей новой композиции Позови целуется с Бондаренко

Клип на песню Ольги Бузовой "Позови" - продолжение музыкального сериала "Вселенная GM". Все видео из данной серии связаны между собой "одним артефактом".
Каждый герой артефакта помогает достичь определенных целей, "за что приходится платить".
В новом клипе Бузовой персонажи ее и актера Станислава Бондаренко снова вместе.
Исполнительнице становится известно об обмане мужчины, которому она устраивает скандал на кухне во время проведения светского мероприятия. После избранники целуются и занимаются любовью.
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