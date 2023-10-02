Бузова в клипе к своей новой композиции Позови целуется с Бондаренко

19:52 2023-10-02
Бузова в клипе к своей новой композиции Позови целуется с Бондаренко

Поющая ведущая Ольга Бузова выпустила клип к своей новой песне "Позови". Возлюбленного певицы уже не в первый раз играет актер Станислав Бондаренко.

Клип на песню Ольги Бузовой "Позови" - продолжение музыкального сериала "Вселенная GM". Все видео из данной серии связаны между собой "одним артефактом".

Каждый герой артефакта помогает достичь определенных целей, "за что приходится платить".

В новом клипе Бузовой персонажи ее и актера Станислава Бондаренко снова вместе.

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Исполнительнице становится известно об обмане мужчины, которому она устраивает скандал на кухне во время проведения светского мероприятия. После избранники целуются и занимаются любовью.

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