Диетолог посоветовала употреблять не более 30 г сливочного масла в день

19:55 2023-10-02
Диетолог посоветовала употреблять не более 30 г сливочного масла в день

В день следует употреблять не более 30 граммов сливочного масла, такой совет в беседе с «Москвой 24» дала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

При этом эксперт рассказала, чем полезен этот продукт. Так, в состав сливочного масла входит 70-80% жира, там содержится лактоза.

«Его сладкий вкус обусловлен молочным сахаром, который необходим человеку как углеводная часть и даёт энергию», — объяснила специалист.

Кроме того, сливочное масло помогает вырабатывать сурфактант — вещество, необходимое для нормальной работы лёгких.

Также Мухина подчеркнула, что в сливочном масле — масса полезных веществ. В том числе кальций, калий, фосфор, магний, витамины A и D. Однако диетолог предупредила, что очень важно покупать сливочное масло без соли.

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