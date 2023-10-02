Диетолог посоветовала употреблять не более 30 г сливочного масла в день

При этом эксперт рассказала, чем полезен этот продукт. Так, в состав сливочного масла входит 70-80% жира, там содержится лактоза.

«Его сладкий вкус обусловлен молочным сахаром, который необходим человеку как углеводная часть и даёт энергию», — объяснила специалист.

Кроме того, сливочное масло помогает вырабатывать сурфактант — вещество, необходимое для нормальной работы лёгких.

Также Мухина подчеркнула, что в сливочном масле — масса полезных веществ. В том числе кальций, калий, фосфор, магний, витамины A и D. Однако диетолог предупредила, что очень важно покупать сливочное масло без соли.