Суд отклонил иск против McDonald's и Wendy's из-за размера гамбургеров

20:07 2023-10-02
Суд отклонил иск против McDonald's и Wendy's из-за размера гамбургеров

Суд отклонили иск против McDonald's и Wendy's, обвиняющий их в том, что они обманывают посетителей, преувеличивая размер своих гамбургеров.

Окружной судья США Гектор Гонсалес в Бруклине не нашел доказательств того, что сети быстрого питания доставляли гамбургеры меньшего размера, чем рекламировалось.

Истец Джастин Чимиенти утверждает, что в рекламе McDonald's Big Mac и чизбургера Wendy's с бурбоном и беконом изображены недоваренные говяжьи котлеты, потому что при приготовлении мясо сжимается на 25%.

Судья посчитал, что усилия сетей по приданию своим гамбургерам аппетитного вида ничем не отличаются от использования другими компаниями визуально привлекательных изображений для создания положительных ассоциаций со своей продукцией.

Он отметил, что веб-сайты McDonald's и Wendy's предоставляют объективную информацию о весе и калорийности гамбургеров.

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