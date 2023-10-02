Франция начала вакцинацию уток от птичьего гриппа

20:10 2023-10-02
Франция начала вакцинацию уток от птичьего гриппа

Франция в понедельник начала вакцинацию уток против птичьего гриппа, чтобы попытаться остановить вирус, от которого погибли миллионы птиц по всему миру.

Этот шаг побудил Соединенные Штаты ввести торговые ограничения на импорт французской птицы. Франция вошла в число стран, наиболее пострадавших от беспрецедентного глобального распространения высокопатогенного птичьего гриппа.

Вакцинация будет обязательной для всех уток на фермах, в которых содержится более 250 птиц и продукция которых предназначена для продажи в виде мяса или фуа-гра, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства.

Это означает, что в общей сложности 64 миллиона уток на 2700 фермах необходимо будет вакцинировать в течение года на общую сумму почти 100 миллионов евро, из которых 85% будет профинансировано государством, говорится в сообщении.

Все больше и больше правительств рассматривают вакцинацию как способ сдерживания высококонтагиозного птичьего гриппа. Однако торговые барьеры, которые могут возникнуть в результате такой вакцинации, привели к тому, что крупные экспортеры птицы неохотно прививают своих птиц.

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