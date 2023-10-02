Франция начала вакцинацию уток от птичьего гриппа

Этот шаг побудил Соединенные Штаты ввести торговые ограничения на импорт французской птицы. Франция вошла в число стран, наиболее пострадавших от беспрецедентного глобального распространения высокопатогенного птичьего гриппа.

Вакцинация будет обязательной для всех уток на фермах, в которых содержится более 250 птиц и продукция которых предназначена для продажи в виде мяса или фуа-гра, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства.

Это означает, что в общей сложности 64 миллиона уток на 2700 фермах необходимо будет вакцинировать в течение года на общую сумму почти 100 миллионов евро, из которых 85% будет профинансировано государством, говорится в сообщении.

Все больше и больше правительств рассматривают вакцинацию как способ сдерживания высококонтагиозного птичьего гриппа. Однако торговые барьеры, которые могут возникнуть в результате такой вакцинации, привели к тому, что крупные экспортеры птицы неохотно прививают своих птиц.